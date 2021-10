Kevin De Bruyne, buteur contre Liverpool, rassure Manchester City

En ce début de saison, la Premier League ne semble pas aller dans le sens d’un cavalier seul comme en la saison passée (Manchester City) ou en 2020 (Liverpool). Avec un top 6 se tenant sur deux points (les inattendus Everton et Brighton collant aux basques des grosses cylindrées que sont Chelsea, Manchester City, Manchester United et Liverpool), chaque week-end réserve quasiment une affiche avec la première place comme enjeu.

Le choc entre les Reds et les Cityzens ce dimanche sur les bords de la Mersey n’échappait pas à ce constat. Après avoir décrypté le code Tuchel le week-end précédent, Pep Guardiola entendait surtout effacer le goût amer laissé par la défaite mardi sur le terrain du PSG. A fortiori face à l’équipe qui s’est érigée ces dernières saisons comme le meilleur rival de City, alors que De Bruyne et Cie abordaient cette rencontre en sachant qu’ils n’avaient été battus qu’une fois lors de leurs six dernières confrontations directes.