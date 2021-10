Le RFC Seraing en démonstration

Après trois revers de rang en championnat, et surtout une piètre prestation à Genk, on attendait de voir quel visage les hommes de Jordi Condom allaient afficher à l’occasion de la venue de Zulte Waregem au Pairay. Allaient-ils continuer leur chute ou, au contraire, afficheraient-ils une grande force de caractère en relevant la tête ? La réponse fut sans appel. Les Sérésiens ont écrasé leur adversaire. 5-1 ! Et le score aurait pu être encore bien plus sévère sans un énorme match de Sammy Bossut et si Georges Mikautadze n’avait pas péché par excès de confiance à certains moments. « Je reste sur ma faim… J’aurais pu en marquer plus », ose d’ailleurs affirmer l’attaquant, toujours exigeant avec lui-même, qui a tout de même inscrit trois buts !