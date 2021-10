Philippe Clement après le nul de Bruges dans le Topper:«Il nous a manqué ce petit supplément d’âme»

P hilippe Clement, êtes-vous satisfait de ce partage arraché à Anderlecht ?

Non. Comme Vincent (NDLR : Kompany) je pense. Et pour différentes raisons. Ce dimanche après-midi, ils nous a toujours manqué ce petit extra, ce supplément d’âme dont on a souvent su faire preuve ces derniers temps. On a montré de belles choses par moments mais ce ne fut pas suffisant, certainement au cours d’une première période où on a souvent été pris de vitesse sur notre côté gauche. On était mieux organisés après le repos mais il nous a manqué de jus par moments, notamment en fin de match. On doit encore progresser à ce niveau, certainement lors des matches qui suivent une prestation européenne de milieu de semaine. Au bout du compte, cela reste un partage finalement assez logique à mes yeux, dont on se contentera volontiers.