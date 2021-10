Standard: circulez, il n’y a rien à voir, mais tant à faire

Le Standard est tout au fond du trou, incapable de se rebeller, faire corps et gonfler les muscles.

Le Standard a touché le fond vendredi à Malines, où il a perdu bien plus que trois points. Le club liégeois devra en effet passer à la caisse pour le jet de balles de tennis sur le terrain dans la foulée du troisième but malinois, puis pour l’interruption du match survenue à la reprise (une amende de 25.000 euros au moins), à la suite de la montée sur la pelouse des leaders de ses groupes d’animation, venus dire aux joueurs, avec l’approbation d’un club désireux d’éviter un envahissement de terrain et aux yeux de tous, leur façon de penser. Comme ce fut encore le cas à l’issue de la rencontre, avant la rentrée aux vestiaires, mais pas à l’Académie, où un comité d’accueil les attendait.