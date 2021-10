Bréda: «Deux décisions logiques»

Notre consultant Stéphane Bréda décrypte les deux fautes fatales.

Le penalty du 1-0 : « Le bras est levé, Bram Van Driessche applique le règlement. »

Le coup franc du 2-1 : « Certains fans carolos estiment que c’est Alioui qui fait faute en se jetant sur Andreou. D’autres que s’il y a faute d’Andreou, c’est juste une obstruction et donc un coup franc indirect. En fait, une obstruction, c’est quand on barre la route à un adversaire mais sans qu’il y ait contact. Ici, il y a contact et donc, le coup franc ne peut être que direct. Mais qui commet la faute ? Pour moi, c’est le Zèbre, qui empêche Alioui de passer, de façon illicite. Bien sûr, Alioui joue bien le coup, comme on dit. Mais la faute est bien commise par Andreou. Et si Bram Van Driessche veut être logique, il peut même sortir la carte rouge car il y a annihilation d’une vraie chance de but… »