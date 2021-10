Les Zèbres, (trop) généreux, n’avancent toujours pas

Les Carolos sont revenus de Courtrai avec un sentiment mitigé. Deux fois menés au score, ils ont finalement sauvé un point à la 95e minute (la même qui les avait vus s’imposer à Gand). Si, après les revers contre Bruges et Gand, ils ont stoppé l’hémorragie et mis un terme à 244 minutes de mutisme en zone de vérité, ils n’avancent guère, avant de recevoir Genk après cette mini-trêve internationale.

Le partage concédé à Courtrai est de ceux qui laissent un sentiment mitigé. Tour d’abord, il vient, pour les Carolos, à la suite de deux revers. Si ce point stoppe l’hémorragie, il ne suffit pas à les replacer dans la première partie du classement. Surtout, il ne récompense qu’à moitié le Sporting. La bande d’Edward Still s’est créé une kyrielle d’occasions, allègrement galvaudées à l’exception des deux buts inscrits par Nicholson et Gholizadeh. Les deux hommes, tour à tour buteur ou passeur sur ces phases, ont signé à leur façon leur retour, l’un de blessure l’autre dans les bonnes grâces de son coach. Mais la défense carolo a payé cette fois encore sa jeunesse, sanctionnée par Monsieur Van Driessche puis Selemani et Alioui, les exécuteurs de service.