Paris-Roubaix: Wout van Aert dans une forme insuffisante

Épopée des temps modernes, extrême et totalement atypique, cette version automnale de Paris-Roubaix a généré des superlatifs que nul, au cœur du Vélodrome, ne songeait à contester, face à ces gueules noires qui semblaient remonter des entrailles de la terre nordiste. Figés par la boue séchée, qui formait des croûtes craquelées par les plis de fatigue et douleur, les visages des forçats du pavé en disaient bien plus que les premières réponses à des questions finalement assez futiles, au bout de six heures de souffrance sous la pluie, dans un cloaque innommable.