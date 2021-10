Paris-Roubaix: Quick-Step en échec, une première depuis 2011

Pour la première fois depuis l’édition 2011 (victoire de Vansummeren, devant Cancellara et Tjallingii), l’équipe Quick-Step ne place aucun de ses coureurs sur le podium de la reine des classiques. Presque une incongruité, que la 5e place d’Yves Lampaert ne suffit pas à gommer. Puissance collective et savoir-faire éprouvé sur les pavés du Nord sont des atouts que l’équipe de Lefevere n’a pas réellement pu avancer ce dimanche, la déveine semblant il est vrai coller aux boyaux comme cette boue gluante que les champs de betteraves avaient régurgitée. Sur des chemins qu’il connaît par cœur, le Templeuvois Florian Sénéchal a ainsi subi une crevaison à la sortie d’un secteur « trois étoiles », l’éliminant de la bagarre en front de bandière, bientôt accompagné dans cette séquence malchanceuse, au beau milieu de la forêt d’Arenberg, par Kasper Asgreen et Yves Lampaert, un flahute en forme évidente mais poursuivi par la guigne jusqu’au bout de cette traversée épique de l’Enfer du Nord.