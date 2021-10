Hockey: un 5e partage pour le Watducks alors que le Léopold et l’Orée occupent la tête du classement

Waterloo Ducks – Orée : 1-1. Les joueurs brabançons étaient logiquement déçus au coup de sifflet final après avoir partagé l’enjeu – pour la 5e fois cette saison ! – face à une équipe de l’Orée qui n’a finalement obtenu que de très rares possibilités devant le but de Simon Vandenbroucke. Dès l’entame des débats, les 2 équipes démontraient leur envie de prendre l’initiative et de frapper vite au but pour prendre l’avantage dans ce duel. Et à ce jeu-là, ce sont finalement les hommes de Jean Willems qui s’illustraient puisque William Ghislain trouvait le chemin des filets après seulement 7 minutes de jeu. Mais la joie était de bien courte durée pour le Watducks puisque moins de 60 secondes plus tard, Timotée Clément se montrait extrêmement opportuniste et remettait les 2 clubs à égalité. L’équipe locale se montrait la plus dangereuse mais elle manquait, comme ces dernières semaines, de réussite sur penalty (0/7).