Lang victime de son arrogance: les bulletins brugeois à Anderlecht

Le Sporting d’Anderlecht et le Club de Bruges ont partagé l’enjeu 1-1 dimanche après-midi dans leur match au sommet de la 10e journée de championnat de Jupiler Pro League.

5,5 Mignolet : bien sur ses appuis pour effectuer deux beaux arrêts sur des essais de Verschaeren (17e, 50e), le portier brugeois n’a pas eu grand-chose à effectuer jusqu’au but de Raman sur lequel il tente d’anticiper un centre et se fait surprendre. Il s’est bien rattrapé un peu plus tard devant Murillo (87e).

6 Mata : moins percutant qu’à l’accoutumée, il s’est contenté de – bien – effectuer son travail défensif.

6 Hendry : solide dans les airs, attentif pour bien couper les angles, le défenseur central écossais s’est une nouvelle imposé dans un match difficile.