Vincent Kompany: «Je retiens la réaction d’Hendrik après son erreur»

Vincent Kompany, entre la satisfaction du football proposé en première mi-temps et la déception de deux nouveaux points perdus en dépit de nombreuses occasions de but, quel sentiment prédomine ?

On ne peut dissocier la défense de l’attaque dans ce genre d’analyse. Si nous arrivons à nous créer autant d’occasions, c’est aussi parce que notre défense fait bien son boulot en dépit d’une faute individuelle. J’aurais été déçu si nous avions perdu. Mais quand vous revenez de 0-1 à 1-1 dans un Topper et que vous faites preuve d’autant de caractère, c’est très positif. On a toujours su qu’il y avait du talent au RSCA. Mais avec un beau jeu, de bons attaquants et du caractère, comme ce dimanche, on peut aller loin. C’est de bon augure pour la suite. Et, d’une manière générale, cette affiche fut très positive pour le football belge.