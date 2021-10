Mission accomplie en EHL Ranking Cup pour le Dragons

Le bilan de l’EHL Ranking Club est plutôt positif pour les 2 clubs belges (Gand et le Dragons) qui disputaient ce rendez-vous, à Brasschaat avec comme objectif de récolter le maximum de points pour le coefficient de la Belgique dans la prestigieuse compétition européenne. Les champions de Belgique en titre ont remporté leurs duels en proposant de bonnes prestations malgré l’absence de 2 de leurs Red Lions, Simon Gougnard et Florent van Aubel, tous les 2 blessés. Samedi, face aux Anglais de Surbiton, ils ont dû patienter jusqu’aux Shoot-outs avant d’émerger grâce à un excellent Loic Van Doren. Mais dimanche, ils n’ont pas fait dans le détail face aux Allemands du Rot-Weiss Cologne qui s’alignaient sans leurs internationaux et donc sans Vincent Vanasch, laissés au repos pour le week-end. Un match plein et sérieux remporté 5-1 avec des buts de Nicolas Della Torre (p.c.), Felix Denayer (2 p.c.), Matthew Cobbaert (p.c.) et Robbert Rubens.