Les attaquants du Watducks doivent être plus malins

Au coup de sifflet final du duel face à l’Orée, plusieurs joueurs ont jeté, de rage, leur stick au sol. Après un nouveau partage, le 5e de la saison, les finalistes malheureux de mai dernier avaient bien conscience qu’ils avaient loupé le coche et qu’ils auraient dû inscrire un petit but supplémentaire face à un adversaire qu’ils sont, finalement, bien parvenus à museler sur l’ensemble de la rencontre. Une situation qui agace mais qui n’empêche pas Jean Willems de rester philosophe. « Cela fait 4 semaines que nous partageons l’enjeu alors que nous aurions dû réaliser un 12 sur 12. Et nous n’avons que 4 points. Mais on en revient toujours au même point. Face à l’Orée, nous avons obtenu 7 pc. La semaine dernière, c’était 9. La semaine avant, 7 et la précédente, 5. Mais nous ne marquons pas sur penalty. A côté de cela, nos attaquants ne parviennent pas à faire la différence. C’est inexplicable. Nous ne parvenons pas à tuer un match dans le cercle. Il faut donc continuer à travailler car, à côté de cela, le jeu est bon. »