Bernard Tapie: un lien indéfectible avec Liège et la Belgique

Bernard Tapie (78 ans) a perdu son combat contre le cancer ce dimanche 3 octobre. Avec cette ultime défaite face à la maladie se referme le livre d’une vie marquée par les ascenseurs émotionnels, au gré de ses plus grandes réussites et de ses pires casseroles. Tour à tour (et souvent en même temps) homme d’affaires, patron sportif (La Vie Claire avec Hinault et Lemond, Marseille, Donnay, Adidas), homme politique, acteur… et éternellement une « bête » médiatique, le Parisien n’est jamais passé inaperçu.