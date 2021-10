Bruno Venanzi étudie deux pistes pour entrer dans l’actionnariat du Standard: une fumée blanche devrait très bientôt être aperçue à Sclessin!

Comme cela avait été le cas après la gifle reçue à l’Union Saint-Gilloise, le Standard entame une nouvelle trêve internationale dans un contexte compliqué, et même plus compliqué que jamais.

Parce que le torchon brûle avec ses supporters, mais aussi parce que Mbaye Leye sera privé, durant les dix prochains jours, du concours de quatorze internationaux. S’il est encore aux manettes à ce moment, bien sûr, ce qui dans le contexte ambiant paraît compliqué. « Je suis la bonne personne pour entraîner le Standard », a rappelé le coach sénégalais vendredi à Malines. À l’ombre de Sclessin, son sort va pourtant faire l’objet d’une réflexion, alors qu’il se confirme que Will Still, T2 au Stade de Reims, devrait débarquer en bord de Meuse et y intégrer un staff technique où Patrick Asselman cumule les fonctions d’adjoint et d’analyste vidéo. Still, qui avait terminé la saison dernière dans le costume d’entraîneur principal au Beerschot, était également convoité par Anderlecht, qu’il avait toutefois éconduit, craignant d’avoir à jouer aux côtés de Vincent Kompany un rôle mineur. Travailler avec Mbaye Leye, avec qui il s’entend bien, ne lui poserait en revanche aucun problème.