Après les inondations de juillet, le bourgmestre de Dinant Axel Tixhon a démissionné, épuisé par l’ampleur de la charge de travail qui est retombée sur ses épaules et par la méchanceté des critiques sur les réseaux sociaux. - Photonews

Je vous laisse imaginer la scène. Une table de 7 kilomètres de long (bonjour les nappes !) pour servir à 22.965 convives (des hommes bedonnants et moustachus pour l’essentiel), 2 tonnes de saumon, 1.430 faisans (la pêche et la chasse avaient été excellentes), 2.500 poulardes et pour arroser le tout, 1.200 litres de mayonnaise, 3.000 litres de café mais aussi 37.000 bouteilles de vin (hips). Les photos sépia de ce monstrueux banquet ont circulé récemment sur les réseaux sociaux.