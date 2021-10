Le dernier classement ATP vient d’être publié: David Goffin continue de reculer...

Le Liégeois n’avait plus occupé une telle position depuis juin 2019. À l’époque il était resté deux semaines à ette place avant de remonter rapidement au 23e rang puis d’atteindre la 10e place six mois plus tard. Sinon, il faut remonter au 15 seprembre 2014 pour retrouver l’actuel N.1 belge plus mal classé à l’ATP. Goffin était 45e mais en pleine phase de progression.

En haut du classement, il n’y a pratiquement pas de mouvement. Le Serbe Novak Djokovic conserve la première place devant le Russe Daniil Medvedev et le Grec Stefanos Tsitsipas. Le Norvégien Casper Ruud reste 10e malgré sa victoire dimanche au tournoi de San Diego, l’Italien Jannik Sinner est toujours 14e après avoir renouvelé son titre à Sofia.