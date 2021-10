Carte blanche: pour une finance (réellement) soutenable, formons nos décideurs dès maintenant!

Des académiciens et des praticiens expliquent comment la finance peut et doit devenir de « bras » armé de la transition énergétique et écologique.

Par Sophie Béreau (UNamur), Christel Dumas (ICHEC), Marek Hudon (Solvay Brussels School of Economics and Management, ULB), Bernard Nicolay (Solvay Brussels School of Economics and Management, ULB), Anne Snick (Club of Rome), Thomas Van Craen (Triodos), Benoît Lallemand (Finance Watch), Sevan Holemans (Solifin), Benoît Derenne (Fondation pour les Générations Futures), Bernard Bayot (Financité), Bert d’Espallier (KULeuven)*

La crise du covid, mondiale, létale, anxiogène à bien des égards, a bouleversé nos certitudes occidentales d’un risque lointain et diffus. Incrédules, nous avons vu nos hôpitaux saturer rapidement, nos libertés et nos relations aux autres – y compris nos plus proches – empêchées, nos économies se rétracter, nos frontières se refermer…

Cette crise sans précédent a contribué à faire prendre conscience – de manière brutale mais nous l’espérons salutaire – de la fragilité de notre système Terre et de la nécessité de repenser de façon urgente nos manières de produire, consommer et plus fondamentalement de vivre ensemble. Le « changement de paradigme » dont tout le monde parle tarde pourtant à suivre.

Comment faire alors pour, de ce constat partagé par le plus grand nombre, passer à l’action, vite et fort ?

Nous, professeurs de finance dans l’enseignement supérieur et acteurs engagés du secteur, pensons que la finance a un rôle majeur à jouer. En tant que catalyseur de moyens, elle doit prendre sa part et devenir un des « bras armés » de la transition énergétique et écologique, tout en veillant à ce qu’elle soit juste. Dès lors, il apparaît crucial de trouver des mesures pour orienter les flux de capitaux en faveur de projets réellement soutenables, compatibles avec la durabilité au sens fort, et ainsi, de dépasser le green washing actuellement dominant, dénoncé notamment par Alain Grandjean et Julien Lefournier dans leur ouvrage L’Illusion de la Finance Verte. Car si le concept de verdissement du secteur et plus largement l’intégration de critères sociétaux semble faire l’unanimité (1), la réalité sur les marchés révèle que seules moins de 1 % des firmes actuellement actives sont engagées dans sa version la plus vertueuse et impactante (2). La faute sans doute à la difficile réconciliation entre objectifs de (très) long terme (qu’il est parfois impossible ou réducteur d’évaluer selon une échelle monétaire) et cibles de performance financière de court terme attendues par les investisseurs.

Une panoplie de moyens d’action

Pour autant, tout espoir n’est pas perdu !

Faire basculer le monde de la finance vers une réelle prise en compte des besoins sociétaux et environnementaux est nécessaire et possible. Des solutions innovantes, à différents niveaux, existent déjà et méritent d’être étudiées, discutées, répliquées voire améliorées. Dans tous les cas, le législatif/politique doit venir donner une direction au marché – qui ne peut à lui seul régler la crise environnementale et sociale de façon spontanée – de sorte à permettre la réallocation massive du capital vers des projets réellement soutenables à long terme. Pour encourager les flux financiers porteurs de solutions et décourager ceux qui sont générateurs d’externalités négatives, la puissance publique dispose d’une panoplie de moyens d’action, tels que via l’incitation économique (taxer, exempter, subsidier), la norme (obliger, interdire), la prise en charge directe (au travers d’investissements publics) et la coordination des acteurs. Citons parmi les pistes qui nous semblent prioritaires :

– la juste taxation du carbone avec pour conséquences ses répercussions nécessaires et attendues sur le pricing des actifs non soutenables en circulation, ce qui aura pour effet leur dépréciation rapide sur les marchés, et nécessite donc en corollaire afin d’éviter l’effondrement des banques européennes dont les bilans seraient gravement affectés (3), d’imaginer un mécanisme de rachat massif de ces actifs par la BCE (qui jouerait alors le rôle de « bad bank »), conditionnellement à un réel engagement desdites banques vers la transition, l’imposition.

– de nouvelles normes comptables d’évaluation de l’impact environnemental et social qui seraient prises en compte dans les bilans et par là, dans la valorisation des activités des entreprises – la nouvelle taxonomie européenne étant une première étape encore insuffisante,

– plus généralement, d’une profonde réforme de la gouvernance des grandes entreprises qui sont avant tout des projets collectifs d’utilité sociale (4)

– ou encore l’accompagnement (via des mécanismes incitatifs), de la généralisation d’une vision systémique « à 360º » de l’investissement – et ses répercussions sur l’environnement et ses parties prenantes (qu’il s’agisse du financement par la dette ou le capital risque), de sorte à garantir le financement de projets répondant non seulement aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies mais qui soient en sus, respectueux des limites planétaires, et porteurs d’une vision transformative et soutenable pour l’avenir.

Mobiliser l’arsenal de la réglementation financière

Pour pouvoir changer d’échelle rapidement sur ces questions, il nous apparaît clairement que nous ne sommes plus en position de pouvoir attendre que les jeunes qui marchent pour le climat aujourd’hui et sont naturellement plus tournés vers ces problématiques que ceux qui nous gouvernent, atteignent les postes de pouvoir pour prendre les décisions qui s’imposent. Des mesures radicales et cruciales doivent être prises dès maintenant à tous les niveaux de la finance – y compris en mobilisant tout l’arsenal de la réglementation financière. A titre d’exemple, la généralisation de l’usage de nouveaux outils tels que la taxonomie des activités soutenables – accompagnée de mesures qui réduisent effectivement les investissements dans les activités non soutenables, nous permettrait d’être plus exigeants dès maintenant sur les attentes en matière de soutenabilité des entreprises, alors que l’exigence immédiate de fonds propres accrus pour les actifs « fossiles » elle, permettrait au secteur de préparer leur dépréciation annoncée.

Ne laissons pas tout reposer sur nos jeunes, nous avons des changements à opérer dès maintenant ! Formons les décideurs d’aujourd’hui : politiques, dirigeants, gestionnaires, aux constats qui s’imposent et aux solutions qui existent déjà pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris à l’horizon souhaité, soit une économie mondiale totalement décarbonée à l’horizon 2050 plus égalitaire et plus juste.

*Sophie Béreau (UNamur), Christel Dumas (Ichec) et Marek Hudon (ULB) sont à l’origine de la master class SuFi (Sustainable Finance) qui démarre en octobre 2021, à destination des décideurs politiques et gestionnaires, et qui vise à les former à l’approche systémique de la finance, aux indicateurs de sélection ESG (et leurs limites), à la finance inclusive, à une gestion des risques soutenables et de manière générale, aux nouveaux défis de la finance de demain. Pour plus de renseignements, consultez le site de la formation .

(1) Dans un article récent paru dans Les Echos, il est mentionné que « le seul marché des obligations vertes devrait atteindre 350 milliards de dollars en 2020, contre 258 l’année [précédente] – le seul mois de septembre a vu 36 milliards d’émissions. En plein Coronavirus, l’année 2020 aura aussi été marquée par l’envol des émissions d’obligations “sociales”, notamment grâce à la Commission Européenne ».

(2) Selon Schoenmaker et Schramade (2018), Principles of Sustainable Finance, Oxford Univ. Press, la finance durable peut se décliner en trois approches selon le niveau d’ambition, du « business as usual », au niveau 1, 2 et 3 pour le plus exigeant, cette dernière approche étant la seule à mettre l’impact environnemental et social au premier plan de ses préoccupations, au-dessus de la performance financière.

(3) Dans la mesure où les banques européennes ont investi massivement en faveur des industries reposant sur les énergies fossiles, toute taxation du prix du carbone aurait pour effet de déprécier la valeur desdits actifs et par là, la valeur de leurs bilans, ce qui explique en partie l’inertie de nos gouvernements à passer à l’action.

(4) Voir à cet égard la note très éclairante de l’Institut Rousseau.