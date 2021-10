Covid Safe Ticket: ce qui est en vigueur, et ce qu’il se passera le 15 octobre

Pour rappel, les mesures actuelles ont été prolongées et seront valables jusqu’au 14 octobre. Il s’agit des mesures toujours en vigueur dans l’horeca, les cafés et restaurants et dans les réunions privées, comme des activités horeca professionnelles. La distance entre les tables est toujours d’1 mètre 50. Seules les places assises sont autorisées et 8 personnes maximum peuvent se retrouver autour de la table. Le port du masque est toujours obligatoire lors des déplacements en intérieur. En Flandre, il n’est plus obligatoire.