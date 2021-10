Mercato cycliste: Rolf Aldag devient directeur sportif dans l’équipe BORA-hansgrohe

Aldag a plus de quinze ans d’expérience en tant que directeur sportif. Après sa carrière active, au cours de laquelle il a avoué avoir utilisé de l’époxyde en tant que membre de Telekom, il a ensuite travaillé pour Omega-Pharma-Quick Step, Dimension Data, Bahrain-Victorious et dans le peloton féminin, entre autres.

« Cette décision a été la plus difficile à prendre pour moi au cours des dix dernières années, car je dois beaucoup de gratitude à Enrico », a déclaré le patron de l’équipe, Ralph Denk. « Mais ces derniers mois, il m’est apparu de plus en plus clairement que si nous voulons progresser en tant qu’équipe, des changements sont également nécessaires au sein du staff sportif. »