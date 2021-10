Le nombre de chômeurs de longue durée baisse en Flandre

Le nombre de chômeurs poursuit sa tendance à la baisse en Flandre avec un recul de 15% entre septembre 2020 et le mois dernier, pour atteindre 192.324 personnes. La plus grande baisse s'observe chez les demandeurs d'emploi qui recherchent depuis moins d'un an (-26%).