Du changement en F1: sept ou huit courses sprint envisagées en 2022

La Formule 1 a introduit cette année la course sprint comme alternative aux qualifications. Sur les circuits de Silverstone (Grande-Bretagne) et de Monza (Italie), une course de 100 kilomètres a eu lieu le samedi et a déterminé l’ordre de départ de la course du dimanche. Les numéros 1, 2 et 3 ont reçu des points pour le championnat du monde (respectivement 3, 2 et 1).

« La grande majorité des réactions que nous avons reçues étaient super positives », a déclaré Domenicali. « Nous pouvons dire que l’expérience est un succès et pour cette raison, nous voulons la prolonger en 2022. »

Une autre course sprint est prévue au Grand Prix du Brésil cette saison.