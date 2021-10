Mouvement de grève spontané dans un centre bpost à Saint-Trond

Le personnel du centre de distribution bpost à Saint-Trond (Limbourg) a cessé le travail lundi matin pour protester contre la pénurie de travailleurs, indique le syndicat ACV-Transcom, confirmant une information de Het Belang van Limburg. En raison de cette grève spontanée, le courrier n'est pas distribué à Saint-Trond, Nieuwerkerken et Looz.

Les employés se plaignent d'une pénurie persistante de personnel qui cause une charge du travail trop élevée. "Lorsque des recrues sont trouvées, elles doivent encore suivre une formation mais celle-ci n'est pas correctement donnée à cause de la pénurie de personnel. Elles ne reçoivent que peu ou pas de formation", dénonce Cindy Mertens, de l'ACV-Transcom Limbourg. "La charge du travail s'accumule et la fin de l'année, synonyme de davantage de paquets, n'a même pas encore débuté. Il y a eu une légère compensation pour les travailleurs mais cela n'a pas d'importance. Il faut surtout que la tâche reste réalisable", poursuit la syndicaliste.