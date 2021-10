Malgré le départ de Mbaye Leye, Will Still va bien débarquer dans le nouveau staff technique du Standard

Le lourd revers subi sur la pelouse du KV Malines vendredi passé a de lourdes conséquences au sein du Standard. Après un bilan catastrophique de 13/30, l’entraîneur sénégalais Mbaye Leye a été remercié ce lundi par le président Bruno Venanzi. Mais ce n’est pas un simple changement de coach qui est en train de s’opérer au sein de matricule 16 : c’est une véritable révolution.

En plus de l’ancien attaquant, on apprend que ses deux adjoints, Patrick Asselman et Éric Deflandre, sont également renvoyés par le club liégeois. L’ancien propriétaire de Lampiris a donc décidé de repartir d’une page quasiment blanche au niveau de son staff, dans le but de relancer une équipe clairement en crise.