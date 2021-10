Protection Unit lance une large campagne de recrutement

La société Protection Unit, spécialisée en sécurité des biens et des personnes, a annoncé lundi le lancement d'une vaste campagne de recrutement visant à renforcer ses positions à Bruxelles et à développer son offre en Flandre et en Wallonie. L'entreprise cherche 300 agents pour élargir ses rangs.