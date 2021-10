Le pape sonne l’alarme environnementale avant la COP26

Il implore la communauté internationale qui se réunira bientôt à la COP26 de prendre d’urgence des mesures responsables et efficaces.

Le Pape François pendant la réunion «Foi et Science : Vers la COP26» au Palais du Vatican. - Photo News.

Le pape François a appelé lundi la COP26 sur le climat à agir « avec urgence pour offrir des réponses efficaces à la crise écologique sans précédent ».

« La COP26 de Glasgow est appelée avec urgence à offrir des réponses efficaces à la crise écologique sans précédent et à la crise des valeurs que nous vivons et à offrir ainsi un espoir concret aux générations futures », a-t-il dit.

Le pape a prononcé son discours au cours d’une rencontre organisée au Vatican sur le thème « La foi et la science : vers la COP26 », à laquelle participaient des scientifiques et religieux du monde entier et qui s’achèvera par la signature d’un appel adressé aux participants à la 26e conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP26), qui se déroulera à Glasgow (Ecosse, Royaume-Uni) du 31 octobre au 12 novembre.