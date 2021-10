Les titres-services Trixxo reprennent deux concurrents

La société néerlandaise Vebego vend deux de ses filiales dans le secteur des titres-services, Assist at Home et De Mangelaar, à la société limbourgeoise Trixxo. Cette dernière compte 22 bureaux, 1.200 aides-ménagères, 40 employés et 8.000 clients de plus depuis le 1er octobre. C'est ce qu'ont annoncé les entreprises concernées, lundi. Le montant payé pour le rachat n'est pas divulgué.