Axel Witsel avant France-Belgique: «Je préfère gagner la Ligue des champions avec Dortmund plutôt que la Nations League»

Semaine décisive pour la Belgique en Nations League. La demi-finale est prévue jeudi soir face à la France. La grande finale ainsi que la petite finale auront lieu dimanche. L’objectif des Diables rouges est clair : remporter enfin un trophée. Il faudra donc tout d’abord prendre sa revanche face aux Bleus.

C’est ce lundi que Roberto Martinez a donné rendez-vous à ses joueurs pour un premier entraînement en vue de ce grand rendez-vous. Avant ce dernier, deux joueurs se présentaient en conférence de presse à 16h15, à savoir Hans Vanaken et Axel Witsel.

Le meilleur de la CP de Witsel

– « Ça va être un match assez spécial par rapport au passé et cette demi-finale. Mais on n’a pas ça en tête. On veut faire un bon match face à une telle nation et rejoindre la finale ».