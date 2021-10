L’atelier vélo mobile,une affaire qui roule

C’est rue de Birmingham, à Anderlecht, que Pierre Stevens et Jean-Baptiste Goetgheluck peaufinent leur dernière version modulable du vélo-cargo dédié aux ateliers participatifs mobiles. Une réalisation à la fois simple et utile imaginée par un duo réuni depuis des études en design industriel, à La Cambre. « A la fin de nos études, nous sommes partis à vélo jusqu’à Istanbul ; nous avions fabriqué nos propres remorques et on s’est dit que nous en ferions peut-être un jour notre métier. »