Coronavirus - La crise sanitaire s'est superposée aux inégalités sociales qui se creusaient déjà (Iweps)

La crise sanitaire est venue se superposer à des déséquilibres socio-économiques et des inégalités sociales préexistantes en Wallonie, analyse l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique (Iweps) dans un rapport sur l'indice de situation sociale publié lundi.

Dans son analyse des impacts de la crise sanitaire sur les conditions de vie et les inégalités sociales en Wallonie, l'Iweps souligne que la pandémie de Covid-19 est venue se superposer à des inégalités sociales préexistantes au sud du pays. Le taux d'emploi devrait se maintenir grâce aux mesures gouvernementales, mais l'institution estime qu'en 2020, la satisfaction de vie, la formation continue des adultes et la pauvreté des enfants se sont dégradées. L'Iweps pose par ailleurs des constats alarmants concernant les déséquilibres socio-économiques, déjà sur la période 2004-2019. Les inégalités n'ont cessé de se creuser et le fossé s'est encore accentué en 2018 et 2019.