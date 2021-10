La Chapelle musicale Reine Elisabeth entre en métamorphose

En cette année de sortie du confinement, la Chapelle parle haut et fort, réinvestit ses événements majeurs et proposent des formules nouvelles : en tout 84 événements sur 10 mois.

Rien ne change mais tout bouge : c’est la définition même de la métamorphose interne. Un procédé de développement à l’intérieur d’une institution qui s’adapte parfaitement à un milieu aussi concentré que la Chapelle musicale Reine Elisabeth. Mais la « Metamorphosis » qu’affiche pour sa saison l’institution est aussi une ouverture aux mondes les plus variés, aux artistes et enseignants venus des horizons les plus divers et un public curieux qui vient se régaler dans ce lieu intime d’Argenteuil de concerts pas toujours comme les autres.