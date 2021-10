Cristiano Ronaldo critiqué par les observateurs: «Il ne participe pas au travail défensif»

Sur le plateau de Sportnieuws, l’ancien international néerlandais et père de Dalye Blind a reproché à Cristiano Ronaldo de perturber l’équilibre de son équipe. « Manchester United a perdu sa structure défensive depuis le retour de la star portugaise Cristiano Ronaldo » a-t-il commencé. « Ronaldo n’est pas tenu de participer activement (au travail défensif), du genre : prends ton temps. On voit aussi les autres joueurs se regarder en se disant : ‘mais comment on va résoudre ce problème’. Normalement un attaquant court d’un défenseur central à l’autre (...) Ronaldo ne pense qu’aux buts et espère que les autres vont récupérer le ballon. »