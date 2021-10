Bye bye Mbaye: la fin d’un court voyage en solitaire au Standard

La durée de vie moyenne d’un entraîneur sous la présidence de Bruno Venanzi ? Hors intérimaires (Deflandre et Jeunechamps) entre un limogeage et une nomination, elle se chiffre très exactement à 281 jours prestés. Et encore, en prenant en compte les deux saisons complètes de l’intouchable Michel Preud’homme. Sans lui, les stats plongent à des mandats de 249 jours. Mbaye Leye en aura vécu 281 dans ce costume qui lui avait été refusé dans un premier temps par Philippe Montanier auquel il succédera finalement dans un second temps.