Horaires illégaux des médecins assistants: la justice passe aux menaces

L’auditorat est un ministère public susceptible, si nécessaire, d’intenter des poursuites correctionnelles tant à charge de personnes morales que de personnes physiques. S’il devait être confronté à de nouveaux constats d’infractions, il serait malheureusement contraint d’envisager de telles poursuites. » Le premier substitut de l’auditorat de la capitale, Fabrizio Antioco, frappe fort. Il n’hésite pas à mettre en garde les hôpitaux d’éventuelles poursuites au tribunal correctionnel si ces derniers ne prennent pas le problème à bras-le-corps. Et vite. En cause : les horaires délirants des médecins assistants cliniciens candidats spécialistes (Maccs), les futurs spécialistes, et les menaces qu’ils subissent de la part de leur hiérarchie.