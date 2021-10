Panne de Facebook, Messenger, Instagram et Whatsapp

Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger, les deux réseaux sociaux et les deux messageries du géant californien, subissaient une panne massive lundi, affectant potentiellement des dizaines de millions d’utilisateurs dans le monde d’après des sites spécialisés de suivi des plateformes.

De nombreux internautes ont signalé la panne sur les sites spécialisés. Lorsqu’un utilisateur tente de se connecter à Facebook, un message d’erreur s’affiche indiquant : « Désolé. Nous y travaillons et réparerons ça le plus vite possible ».

Sur le site Downdetector, on peut voir que le nombre de pannes signalées a fortement augmenté à partir de 17h30, atteignant son pic vers 17h45.

«Ce site est inaccessible», «impossible de trouver l’adresse du serveur», indiquait le site de Facebook à de nombreux utilisateurs lundi vers 18h. La panne semblait durer depuis environ une heure.