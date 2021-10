Royaume-Uni: au congrès des conservateurs, les militants «puristes» gardent un œil sur Boris Johnson

Il y a comme un mélange des genres dans la politique britannique. Alors que le Labour parle de sécurité, d’opportunisme et de défense de l’entreprise privée, les Tories augmentent les taxes et dépensent l’argent de façon surprenante. Ouvert ce dimanche à Manchester, le congrès des conservateurs a donc pour objectif de rassurer la base sur ses principes fondamentaux, la valorisation d’une imposition faible et de la défense des libertés individuelles, tout en justifiant pourquoi le gouvernement actuel fait exactement le contraire.

Dans son discours prononcé lundi à la mi-journée, Rishi Sunak, le ministre des Finances, a rappelé que la responsabilité fiscale et le refus de l’emprunt facile – excuse idéale pour justifier l’augmentation des taxes lorsqu’il s’agit de financer de nouvelles mesures – sont parmi les valeurs centrales du parti.