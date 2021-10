Surprise ce week-end dans la boîte mail des clients de Mega. La plupart d’entre eux ont reçu un message du fournisseur d’énergie leur indiquant que le montant de leur acompte mensuel serait désormais plus élevé. Des hausses qui dépendent de la situation du client et son contrat, mais qui peuvent grimper jusqu’à 50 %. Ce n’est évidemment pas rien, et cela pose quelques questions.