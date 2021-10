Les supporters de Grêmio attendaient le premier but de Douglas Costa sous ses nouvelles couleurs depuis 16 matchs. Ils n’auront certainement pas été déçu pour l’ouverture du compteur de buts de l’ancien de la Juventus et du Bayern Munich. Il a marqué un but splendide dans les derniers instants du match face au Sport Recife dans la nuit du dimanche 3 octobre au lundi 4.