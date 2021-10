Pollution: du glyphosate dans les urines d’un Wallon sur quatre

Le biomonitoring de plus de 800 Wallons montre la présence de produits toxiques dans le sang et les urines. Des produits récents mais d’autres parfois très anciens.

Il y a du plomb, des pesticides et des polluants organiques persistants dans le sang et les urines des Wallons. Et certains de ces produits comme les PCB sont interdits parfois depuis 40 ans. Telle est la conclusion du biomonitoring qui a été effectué auprès de 828 personnes, adultes, adolescents et nouveau-nés par les services scientifiques de la Région.

Vainqueur du recensement, le bisphénol A. Interdit par l’Europe dans les jouets pouvant se retrouver dans la bouche des enfants ou dans les ustensiles et contenants entrant en contact avec la nourriture pour bébé, on en trouve encore dans les conserves, canettes, bouteilles en plastique, emballages, récipients en plastique, tickets de caisse thermiques, etc. Rien d’étonnant à ce qu’on en trouve également dans le corps des humains.