Eupen leader de la D1A: la recette du succès

Un scénario d’autant plus incroyable qu’on pensait que le club allait devoir vivre une saison compliquée à cause du désinvestissement qatari. Dans les médias et dans la bouche des spécialistes, Eupen était présenté comme le descendant tout trouvé. Sans l’argent qatari, Eupen allait sombrer. Mais c’est finalement tout le contraire qui se passe. « Les joueurs étaient un peu fâchés de ces déclarations, vexés d’être vus comme descendants. Mais on peut excuser les personnes qui ont dit ça car elles pensaient qu’on allait perdre nos cadres. S’ils avaient su que ce ne serait pas le cas, peut-être auraient-elles eu un avis différent. »

Un coach qui ose