Le retour tonitruant d’Antoine Bernier à Seraing

Un penalty provoqué, deux assists et à la construction d’un quatrième but… Antoine Bernier était dans tous les bons coups face à Zulte Waregem. Il a prouvé que Jordi Condom avait eu amplement raison de lui accorder sa confiance.

L’ailier gauche attendait une titularisation en championnat depuis le 8 août dernier. Une attente interminable pour celui qui avait perdu sa place dans le onze suite à une blessure. « J’ai beaucoup réfléchi à ma présence sur le banc lors des trois rencontres qui ont précédé l’affrontement de ce dimanche », souffle l’intéressé. « Cela occupait toutes mes pensées. J’ai travaillé tant et plus pour tenter de récupérer ma place. Le fait est qu’après ma blessure, l’équipe a livré de bonnes prestations et le coach estimait légitimement qu’il fallait continuer de la sorte. Son système fonctionnait. »