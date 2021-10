Véronique Dehant, planétologue: «C’est dans le noyau de la Terre et de Mars qu’on trouvera la clé de leur évolution»

Prenez un œuf et faites-le tourner sur lui-même. Selon qu’il est cru ou cuit dur, vous observerez rapidement que sa rotation n’est pas tout à fait la même. Ici, le noyau de l’œuf – le jaune – influence la rotation selon qu’il est liquide ou solide. Et bien pour les planètes telluriques – en opposition aux planètes gazeuses – composées d’un noyau et d’un manteau comme le sont la Terre, Mars, Mercure et Vénus, la composition de ce noyau va influencer la manière dont la planète tourne sur elle-même et en particulier sa vitesse. La planétologue de l’UCLouvain et chercheuse au sein de l’Observatoire royal de Belgique a fondé une grande partie de ses recherches sur le noyau terrestre et notamment le champ magnétique qui y trouve son origine. « Celui-ci évolue tout le temps et on essaie de comprendre pourquoi, explique Véronique Dehant. Ce champ magnétique est important car il nous protège des éruptions solaires et permet la vie sur cette planète. Il influence également la vitesse de rotation de la Terre en l’accélérant ou en la diminuant.