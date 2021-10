La commission d’évaluation des réformes de l’Etat: «mascarade» ou «œuvre utile»?

Avant une 7e réforme de l’Etat, la Vivaldi veut évaluer les six précédentes. Une commission parlementaire s’y attelle. Déjà, des doutes naissent quant au sérieux de l’exercice. Voici pourquoi.

C’est une commission mixte, réunissant des députés et des sénateurs, qui est chargée d’évaluer l’efficacité des répartitions de compétences telles qu’imaginées par les réformes de l’Etat jusqu’ici. - D. R.

Evaluer l’efficacité des six réformes de l’Etat précédentes avant de se lancer dans une septième : voilà une ambition louable de la Vivaldi. L’accord de gouvernement porte que « la répartition des pouvoirs est susceptible d’améliorations » et qu’il importe que « les nouvelles réformes soient bien préparées, sans tabous (…) et sur la base de l’expertise nécessaire ». D’où l’idée d’« évaluer la structure existante », avant de la remodeler en 2024.

Encore faut-il se donner les moyens de son ambition. Et là, à écouter les parlementaires – nous en avons interrogé une quinzaine – qui siègent dans la commission mixte (Chambre et Sénat) chargée de « l’évaluation des réformes de l’Etat depuis 1970 », cela ne semble pas gagné. Pour trois raisons : le calendrier retenu, le peu de thèmes choisis, et le simple « rapport parlementaire » attendu en conclusion, preuve que le vrai débat aura lieu ailleurs.