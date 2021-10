«Squid Game», le jeu de massacre grandeur nature

L’ancien patron d’Amazon, Jeff Bezos, s’est dit impatient de découvrir la série Netflix qui fait l’événement depuis sa mise à disposition le 17 septembre. L’homme le plus riche du monde semble donc avoir les mêmes envies que tout le monde : depuis deux semaines, Squid Game est la série la plus populaire de la plateforme américaine, partout dans le monde ou presque : il n’y a qu’en Turquie, en Indonésie, au Vietnam, en Thaïlande et au Danemark que la série ne soit pas la plus visionnée du moment.