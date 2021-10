Leye, Asselman et Deflandre limogés: Bruno Venanzi fait le ménage au Standard

Mbaye Leye, Patrick Asselman et Eric Deflandre limogés, le président du Standard Bruno Venanzi, qui a voulu trancher dans le vif et repartir sur d’autres bases, se cherche une nouvelle moitié de staff.

Le déplacement à Malines, ou plutôt les dix-huit minutes que le match aura duré, aura eu définitivement raison du sort de Mbaye Leye, convoqué lundi matin dans les bureaux de Sclessin où il est arrivé en compagnie de son agent, Zénon Mélon, et licencié dans la foulée, sous la pression populaire, pour des résultats « pas conformes à nos attentes », pour reprendre les termes du communiqué publié en milieu d’après-midi sur le site officiel du club. Et parce que la volonté de Bruno Venanzi était de donner un grand coup dans la fourmilière et de passer à tout autre chose, le couperet est également tombé sur la tête de Patrick Asselman, qui cumulait les fonctions de T2 et d’analyste vidéo, ainsi que sur celle d’Éric Deflandre, le T3, qui après une magnifique carrière de joueur avait entamé sa reconversion en 2012 à l’Académie, en qualité de formateur, avant de rejoindre le staff professionnel trois ans plus tard, à la satisfaction générale.