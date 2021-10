Nations League: Thomas Meunier quitte les Diables rouges à trois jours du choc face à la France

La Fédération belge a indiqué que Thomas Meunier quittait le rassemblement des Diables. Le joueur du Borussia Dortmund n’est pas remis de sa double blessure – au pied et au genou – survenue samedi contre Augsbourg. Roberto Martinez avait déjà rappelé Thomas Foket ce dimanche.

Les Diables sont arrivés ce lundi à Tubize. Sourire et bonne humeur sur le parking de l’hôtel tubizien avant une séance sous le signe de la récupération. Au programme: différents ateliers – vélo, étirements, ballon – en plusieurs groupes.

On notera la présence dans l’un d’eux de Hugo Siquet et Nicolas Raskin. Les deux joueurs du Standard sont à Tubize pour préparer les deux matches des Espoirs contre le Kazakhstan et le Danemark.