Eliane Tillieux: «Le Parlement n’est pas hors jeu»

Avec son homologue du Sénat Stephanie D’Hose (Open VLD), la présidente de la Chambre, Eliane Tillieux (PS), co-préside la « Commission parlementaire chargée de l’évaluation des réformes de l’Etat depuis 1970 ». Elle en défend le travail.

« Le gouvernement », explique-t-elle, « veut doter l’Etat d’une nouvelle structure avec une répartition plus homogène et plus efficace des compétences. Et il est grand temps de procéder à une évaluation parlementaire. Chambre et Sénat travaillent ensemble, avec l’objectif de faire un inventaire des répartitions de compétences qui fonctionnent et d’évaluer les mécanismes de coopération. Afin que les futures négociations puissent être menées sur la base la plus objective possible. »

S’en tenir à trois thèmes, n’est-ce pas trop limitatif ?