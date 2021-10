Remco Evenepoel est prêt pour le Tour de Lombardie

Champion racé et affichant un panache ainsi que des ambitions sans limite, Remco Evenepoel n’est pas de ceux à gamberger sur ses échecs, ses désillusions. À 21 ans, le prodige de Schepdaal sait ce qu’il vaut et ce qu’il veut. Après le déballage médiatique qui a suivi les Mondiaux de Louvain où la tactique de la sélection noire-jaune-rouge fut au cœur des discussions, le protégé de Patrick Lefevere était attendu au tournant et n’a pas manqué sa cible. Comme souvent, in fine, avec lui.