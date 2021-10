Prisons: le mégacomplexe de Haren a poussé, entre démesure et promesses de progrès

Dans un an, les détenus de Saint-Gilles, Forest et Berkendael seront progressivement transférés dans ce complexe hors normes, qui a déjà fait couler beaucoup d’encre.

Vous voyez, la qualité, ici, c’est extraordinaire, notamment niveau des matériaux. Là où la plupart des installations actuelles sont brutes, ici, c’est agréable, quand même » lâche un visiteur, avant de se reprendre. « Enfin, dans les conditions, je veux dire… On se comprend ». Celui qui s’entiche ici d’une cellule de prison aux allures de kot néolouvaniste n’est autre que Johan Van Wassenhove, big boss de Denys. Soit le géant belge de la construction belge embarqué – en consortium avec les sociétés FCC et Maquarie – depuis l’automne 2018 dans le chantier du plus gros complexe carcéral jamais construit en Belgique, la nouvelle « mégaprison » de Haren, dans le nord de Bruxelles.