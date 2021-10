Victime d’une panne mondiale, Facebook se fait taquiner par Twitter

L’ex-favori à la présidentielle française a créé deux sociétés qui échappent à l’impôt, au Maroc et aux Emirats arabes unis. Reconverti en superconsultant, il facture ses conseils à des chefs d’Etat et des entreprises russes et chinoises. Bilan des opérations : 21 millions de profits détaxés en 5 ans.